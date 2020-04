Fase 2, all'aeroporto di Fiumicino arriva l'elmetto termoscanner

(Teleborsa) - Debutterà all'aeroporto di Fiumicino questa settimana – primo scalo in Europa – il termoscanner "Smart Helmet". Si tratta di un elmetto con uno schermo a specchio, che si indossa sulla testa,. È una delle misure ed iniziative con cui lo scalo romano si sta preparando alla "fase 2"."Lo Smart Helmet entra in funzione in questa settimana -- come società ne abbiamo acquistati finora tre, da utilizzare nei terminal, in funzione dell'attuale perimetro ridotto di operatività dello scalo, dopo il forte calo di traffico. Consente ai nostri operatori, grazie ad una realtà virtuale incorporata all'interno ed immagini ad alta risoluzione, di misurare, camminando nelle aerostazioni, la temperatura corporea dei viaggiatori ed addetti ed, in caso, avvisandone eventualmente subito i sintomi della febbre, invitarli ad un controllo medico.Ivan Bassato ha assicurato che "tutto il sistema, Autorità, gestori aeroportuali, compagnie aeree, sta lavorando per avere una ripartenza più veloce possibile, garantendo la massima sicurezza sanitaria, resa con tutti i provvedimenti presi finora ed ulteriori, negli aeroporti e negli aerei, ma con accanto anche economicità ed un ritorno alla normalità del trasporto aereo, che auspichiamo veloce". L'elmetto termoscanner si unisce ad: riorganizzazione degli spazi, rimodulati per garantire il distanziamento sociale, adeguamento della segnaletica a terra, sulle porte e nelle aerostazioni, acquisto di ulteriori 30 termoscanner che si affiancheranno agli attuali 60 (i primi allestiti il 4 febbraio scorso),, maxi schermi, totem informativi e depliant, ulteriori installazioni di dispenser di gel igienizzante (attualmente con 6 maxi totem informativi con dispenser con gel igienizzanti ed altri 200 dispenser piccoli) a servizio di passeggeri ed addetti oltre l'apporto di mascherine per la protezione individuale.