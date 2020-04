Italgas: Fitch conferma rating BBB+, outlook stabile

Italgas

(Teleborsa) - Fitch ha deciso di confermare il merito di credito a lungo termine dial livello BBB+ con Outlook Stabile, nonostante il downgrade, avvenuto lo scorso 28 aprile, del rating dei bond governativi italiani (BBB-/Stabile), in considerazione dell’isolamento dalla Società rispetto allo shock macroeconomico.La conferma di Fitch - spiega la società in una nota - si basa sulla considerazione di un livello di "rischio volume e rischio prezzo trascurabili, una buona visibilità regolatoria (l'attuale periodo regolatorio copre l’arco temporale 2020-2025)" e sul solido profilo di business della Società:e sottolinea che, in conseguenza di un ridotto rischio di controparte e dell’assenza di esposizione della Società alla volatilità dei volumi di domanda di gas, non prevede impatti negativi sul capitale circolante".L'Outlook Stabile riflette anche l'importanza di Italgas per il settore italiano della distribuzione gas e per l'economia del Paese in generale, con consistenti piani di investimento in infrastrutture.