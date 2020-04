Renzi, ultimatum a Conte: "No populismo o siamo pronti a lasciare"

(Teleborsa) -e a troppeper affrontare ladella riapertura o il, pronta aÈ il duro attacco dial premier Giuseppe Conte, in Senato per il voto sullo scostamento di bilancio chiesto dall'esecutivo."Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio.è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione.e richiederà visione e scelte coraggiose.o", scandisce dal banco del Senato l'ex Presidente del Consiglio.", annuncia Renzi che lancia al premier "un ultimo appello"."La presidente Cartabia ha detto con chiarezza che in queste situazioni di emergenza la Costituzione è la bussola : nemmeno durante il terrorismo abbiamo derogato così tanto alla Costituzione.", ha aggiunto il senatore.Per Conte un s. A parlare è stato infatti ancheche ha ricordato il voto della Lega a favore dello scostamento di bilancio."Senza la Lega e tutto il centrodestra, incredibilmente la maggioranza non avrebbe avuto al Senato i numeri sufficienti per l’approvazione dello scostamento di bilancio, cioè per liberare 55 miliardi per gli Italiani", ha dichiarato l'ex ministro intervenendo in Senato.: basta chiacchiere, basta parole. Qualcuno sta trattando gli italiani come bambini dell'asilo che vanno accuditi", ha poi aggiunto. "Gli italiani non sanno chi può aprire, chi no. Lei non è pagato per elencare quello che non va, ma per risolvere quello che non va".