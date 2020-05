Fase 2, Confesercenti: ferme ancora 1 milione di imprese

(Teleborsa) - Secondo i calcoli di Confesercenti si tratta di una ripartenza a scarto (molto) ridotto. Nonostante oggi inizi ufficialmente la Fase Due, infatti,La ripresa, infatti, coinvolge solo una piccola quota di attività, ed esclude quasi totalmente i due settori., ambulanti che non vendono alimentari o prodotti per la casa, gli oltre 28mila specializzati in mobili, arredamento per la casa, più di 13mila attive nella vendita di giochi, articoli per sport e campeggio, oltre 2.600 campeggi e villaggi turistici a cui si sommano oltre 100mila altri negozi di tipologia varia.e: circa 30.000 tra parrucchieri, barbieri, estetisti, make up artists, etc.. A questi si aggiungono inoltre le attività parzialmente chiuse: nonostante il via all’asporto, circa 175mila attività di somministrazione rimarranno ferme, così come le oltre 8mila imprese di commercio su area pubblica di prodotti alimentari non attive all’interno di un mercato., le oltre 180mila dell’extralberghiero – dai B&B alle case vacanze e agli ostelli – le oltre 12mila agenzie di viaggio e circa 230mila agenti di commercio.Il fermo si inserisce in un quadro drammatico per i consumi.. E la flessione si concentrerà soprattutto su commercio e turismo: alberghi, ristoranti e pubblici esercizi vedranno sfumare circa 25 miliardi di euro di ricavi, altri 13 miliardi saranno persi nel comparto della Ricreazione e della cultura, mentre la caduta nei settori dell’Abbigliamento e calzature e dei Mobili ed elettrodomestici è di circa 11 miliardi.