Fineco, crescita a doppia cifra per utili e ricavi

Fineco

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un(+45,4%). Itotali rettificati ammontano a 201,3 milioni (+27,2%). Il CET1 pro-forma è al 19,28%., che grazie alla capacità di diversificare i ricavi sta evidenziando tutta la sua forza - commenta-. La solidità dei dati di raccolta conferma il gradimento dei clienti per la customer experience della Banca, mentre il brokerage ha sfruttato a pieno la fase di mercato eccezionalmente volatile grazie anche alla solidità dell’infrastruttura tecnologica. L’affermarsi nella società della digitalizzazione a cui stiamo assistendo offre grandi opportunità alla Banca per accelerare la propria crescita: Fineco non è diventata digitale, ma lo è nata, e oggi è posizionata al meglio per assecondare questo trend".