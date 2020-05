Cementir Holding ritira guidance, amplia perdita trimestre

Cementir Holding

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2020, idelle vendite e prestazioni del Grupposono stati pari a 266,9 milioni di Euro, in crescita dello 0,9% rispetto ai 264,4 milioni di Euro del primo trimestre del 2019.Illordo si è attestato a 32,2 milioni di Euro, in calo del 4,4% rispetto ai 33,7 milioni di Euro nel primo trimestre del 2019.Ilè diminuito a 5,1 milioni di Euro rispetto ai 7,8 milioni di Euro dell’anno precedente, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 27,0 milioni di Euro (25,9 milioni di Euro nel 2019). A cambi costanti 2019, il risultato operativo sarebbe stato pari a 4,6 milioni di Euro, in calo del 40,5% rispetto al 2019.Laè stata di 5 milioni di Euro (perdita di 0,3 milioni di Euro nel primo trimestre del 2019).L’al 31 marzo 2020 è pari a 322,3 milioni di Euro, in diminuzione di 94 milioni di Euro rispetto ai 416,4 milioni di Euro al 31 marzo 2019. Tali dati comprendono 88,2 milioni di Euro dovuti all’applicazione dell’IFRS 16, rispetto ai 78,9 milioni di Euro al 31 marzo 2019.Tenuto conto del livello di incertezza senza precedenti riguardante la durata, l'ampiezza e la gravità della pandemia da coronavirus, "e prevediamo di fornire un aggiornamento dopo i risultati del primo semestre 2020".Il Consiglio ha convocato l’Assemblea straordinaria per autorizzare l’acquisto di azioni proprie fino a 60 milioni di Euro.