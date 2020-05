Turismo, Francia lancia piano Marshall da 18 miliardi

(Teleborsa) - "Il turismo deve probabilmente far fronte alla peggiore prova della storia moderna, è tra i fiori all'occhiello dell'economia francese e il suo salvataggio è dunque una priorità nazionale". È quanto ha affermato il, annunciando unNel Piano – come spiegato al termine di un comitato interministeriale a Matignon – è previsto unPer comprendere il peso del settore turistico per la Francia (il settore vale circa l'8% dell'economia nazionale) basta guardare ai dati dello scorso anno. Nel 2019 il Paese, con circa– secondo i dati forniti dal Governo – è stato il più visitato al mondo.In questo scenario Philippe ha annunciato anche il. "I francesi potranno andare in vacanza in Francia a luglio e agosto, possono quindi procedere senza preoccupazioni alle loro prenotazioni" ha affermato il premier avvertendo tuttavia sulla "possibilità di restrizioni molto localizzate" in funzione dell'evoluzione dell'epidemia da Covid-19. "Nell'ipotesi in cui l'evoluzione dell'epidemia non rendesse possibile la partenza – ha assicurato Philippe –"La Francia oggi ha annunciato unserve subito uno choc positivo per un settore così strategico per l'economia del Paese e sostenere le imprese in questa crisi senza precedenti" ha commentato ilLamentando, all'indomani dell'approvazione del decreto Rilancio, la poca considerazione del settore in Italia, Messina ha chiesto "interventi più sostanziosi di liquidità immediata a fondo perduto, velocizzando al massimo la semplificazione dei procedimenti burocratici in quanto per le imprese ricettive l'onda lunga della crisi si protrarrà fino al prossimo anno".