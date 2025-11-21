Milano
Francia, Fiducia imprese (MoM) in novembre
21 novembre 2025 - 08.50
Francia,
Fiducia imprese in novembre su base mensile (MoM) 98 punti
, in calo rispetto al precedente 101 punti (la previsione era 100 punti).
(Foto: di Pexels da Pixabay)
