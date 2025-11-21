Kering, Ad de Meo punta a una divisione investimenti nell'ambito del piano di rilancio

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Kering
, Luca de Meo, prevede di istituire una nuova unità per individuare marchi emergenti in cui investire
, mentre il gruppo francese del lusso porta avanti il ??suo piano di rilancio. lo riporta Reuters, citando una nota interna.
La controllata, denominata ’House of Dreams
’, riceverebbe capitali a lungo termine per acquisire partecipazioni o creare partnership con aziende emergenti. Il marchio ’House of Dreams’ è stato registrato in Francia a ottobre.
Il piano, che è stato condiviso in una nota con il personale senior a ottobre, offre uno sguardo sulla più ampia strategia di de Meo per rilanciare
il conglomerato del lusso da 20 miliardi di dollari in vista della presentazione agli investitori la prossima primavera.
Nel memo de Meo cita come aree di interesse per la nuova controllata settori quali la tecnologia esperienziale, l’artigianato indiano e il lusso cinese di ispirazione culturale.
In una versione più dettagliata del memo, visionato da Reuters, de Meo ha definito la controllata ’House of Dreams’ una "proposta centrale" della sua visione, dicendo inoltre di voler ridurre il rischio dell’esposizione a Gucci e "riequilibrare" il peso della moda negli utili di Kering sul lungo termine
.