Bankitalia stima crollo Pil 2020 a -9%: ripresa nel 2021 del 4,8%

(Teleborsa) - Il. Sono gli ultimi dati dicontenute in un nuovo studio sull'impatto della pandemia Covid-19 in cui Via Nazionale mette in guardia dae unaIn dettaglio, i valori indicati sono quelli di uno, a fronte di un "formulate dagli osservatori per la crescita in Italia nel 2020 e nel 2021" che "è: tra -6 e -15 punti percentuali per la caduta di quest'anno e tra 2 e 13 punti per la ripresa nel prossimo"."In Italia il Pil ha registrato una flessione del 4,7 per cento nel primo trimestre", sottolinea Bankitalia secondo cui "le indicazioni finora disponibili suggeriscono una, particolarmente severa nei servizi, cui dovrebbe far seguito un recupero nella seconda metà dell'anno".In complesso, lo scenario è caratterizzato da una. Secondo Banca d'Italia anche "i"a durata e l'estensione del contagio, l'evoluzione dell'economia globale, gli effetti sulla fiducia e sulle decisioni di spesa dei cittadini e di investimento delle imprese, eventuali ripercussioni finanziarie; dipenderanno anche in misura rilevante dall'efficacia delle politiche economiche introdotte. In queste condizioni - avverte l'istituzione -".Sempre sul 2020, Bankitalia(che tuttavia se in termini di ore lavorate risulta del meno 9,8%) e unSecondo l'istituzione, le misure varate dale le successive potrebber2020 dell'equivalente di"Alcune misure, come la moratoria sul credito e le garanzie sui nuovi prestiti - conclude Bankitalia - sarebbero essenziali a scongiurare il materializzarsi di possibili effetti non lineari associati a gravi conseguenze finanziarie, evitando una crisi di liquidità, mantenendo aperte le linee di credito delle imprese e soddisfacendo il fabbisogno di fondi indotto dalla crisi".