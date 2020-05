Ripresi i voli di linea all’Aeroporto di Bergamo

(Teleborsa) - Ritorno dei, dove alle 7 del mattino è, i primi a transitare in aerostazione dal 13 marzo scorso insieme ai 81 partiti da Bergamo con lo stesso aeromobile decollato alla volta della capitale bulgara dalle 7:50.L', che ha potuto applicare, con il conforto dei dispositivi di protezione nelle postazioni fisse di assistenza nell'area check-in e ai gate di imbarco, leInoltre, in questa occasione,, le(temperatura corporea, uso di mascherina e possesso di titolo di viaggio) effettuati all'interno dell'unica porta di ingresso all'aerostazione, l'osservanza delle misure di distanziamento sociale in tutte le situazioni previste di accodamento, ivi compresa l'area dei controlli di sicurezza, sulle sedute presenti nel terminal partenze e negli esercizi commerciali aperti nel terminal.con il, come previsto per tutti coloro i quali si troveranno in transito nell’area arrivi dell’aerostazione."Considero beneaugurante che i primi passeggeri abbiano viaggiato su una rotta europea. Il nostro aeroporto si è fatto trovare pronto come sempre ad accogliere quelli in arrivo e assistere le persone in partenza, sperimentando un contesto nuovo che ha dimostrato di ben funzionare – ha dichiarato– Ritengo che, con il conforto di una situazione sanitaria in miglioramento, l'"."Abbiamo atteso questo momentoe impegnandoci a verificarne la corretta applicazione, affinché a passeggeri e compagnie aeree, e più in generale l’utenza aeroportuale, venga garantita la sicurezza e la puntuale erogazione dei servizi – sottolinea Emilio Bellingardi, direttore generale di SACBO – La, che ha svolto l'assistenza al primo volo di linea di questa nuova fase,in un'ottica di graduale ripresa del traffico passeggeri".