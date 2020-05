Coronavirus, app anti-contagio: pronta la tecnologia Apple-Google

(Teleborsa) - Passo importante verso il lancio dell'app anti-contagio Immuni, soprattutto dal punto di vista "tecnico".– si traccia di un'interfaccia API, un set di protocolli in grado di semplificare il dialogo tra gli smartphone – alle autorità sanitarie dei 22 paesi che ne avevano fatto richiesta – Italia inclusa – e cheConfermate la componente di, che garantirà una forma di tracciamento "volontaria, anonima e rispettosa della privacy", specificano i due colossi hi-tech.Nello specifico, gli utenti; il sistema non raccoglierà né usa la posizione del dispositivo; saranno gli utenti a decidere se vogliono segnalare una diagnosi positiva;; la corrispondenza per le notifiche di esposizione verrà eseguita solo sul dispositivo, sotto il controllo dell'utente.di esposizione al contagio che consentirà alle app delle autorità sanitarie di funzionare in modo più accurato, affidabile ed efficace sia su telefoni Android che iPhone – hanno aggiunto nella nota congiunta Apple e Google – Nelle ultime settimane, le nostre due società hannoper raccogliere contributi e indicazioni".Il sistema verrà. Google e Apple assicura che disattiveranno il sistema su base regionale quando non sarà più necessario."Le notifiche di esposizione, ma mirano ad aumentare tali sforzi", hanno concluso le due società.