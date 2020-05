BCE, Panetta: "Fatto un ponte in difesa dell'economia. Ora rilancio"

(Teleborsa) - Con unlache, qualora fosse avvenuto, avrebbe "limitato la capacità produttiva dell'economia europea, la sua capacità di uscire dalla crisi, di avviare una ripresa che poi porti lavoro, consumi, investimenti". È quanto ha affermato, intervenendo a un convegno organizzato da Rcs Academy.Secondo Panetta. Noi dovevamo costruire un ponte verso questo intervento e mantenere condizioni adeguate per la politica monetaria. Le autorità europee hanno approvato e stanno approvando delle misure importanti. Fino adesso abbiamo evitato dei danni peggiori. Adesso dobbiamo ripartire. Dobbiamo superare la fase di difficoltà e tornare a crescere"."Ci siamo subito resi conto che la carenza di finanziamenti, la mancanza di liquidità dovuta al blocco dell'attività economica, poteva portare al collasso l'economia e mettere in difficoltà imprese sane." ha spiegato il banchiere centrale commentando il tempestivo intervento della Bce con l'adozione di "misure che fino a qualche mese fa sarebbero state impensabili". In particolare, ha aggiunto l'economista – l'intervento ha previstoe il. Quest'anno – ha sottolineato Panetta –. Facciamo questo perché vogliamo evitare che vi siano tensioni finanziarie che non solo possano aggravare la carenza di finanziamenti, ma anche che possano determinare una frammentazione finanziaria che possa impedirci di attuare la nostra politica monetaria. I. Una cifra enorme", ha detto ancora. È, inoltre, stato costituito un"Quando le imprese chiudono o parzialmente o del tutto i lavoratori hanno una riduzione del loro reddito. Per far fronte a questa riduzione, per attenuarla, vi è a disposizione unha detto Panetta. Riguardo ail'economista ha annunciato che lamentre, nel frattempo, continua la"Vi è un accordo – ha spiegato Panetta – per. La cosa importante – ha affermato il banchiere centrale – è che vi è adesso la consapevolezza che in momenti di crisi non si possono porre delle condizioni stringenti, non si possono chiedere dei tagli, o imporre una condizionalità che renda costoso o dannoso l'accesso a questi fondi. In questo caso non vi è condizionalità macroeconomica a fronte dei finanziamenti resi disponibili dal Mes. Con questi fondi si è tamponata l'emergenza". Panetta ha, inoltre, annunciato che sono"Abbiamo evitato il crollo dell'economia, adesso – ha avvertito – bisogna ripartire e tornare allo sviluppo. Si stanno discutendo in questi giorni le misure che nei prossimi mesi dovranno finanziare la ripresa dell'economia".Lo schema elaborato da Francia e Germania sul Recovery fund, il fondo che servirà a sostenere il rilancio dell'economia post pandemia, per Panetta, è"Bisognerà vedere i dettagli ma – ha sottolineato il banchiere centrale – credo che sia sicuramente un notevole passo in avanti nella consapevolezza dell'esigenza di finanziare la ripresa. E denota consapevolezza cheSi è fatto un notevole passo in avanti perché si è sbloccato un negoziato che è stato un po' faticoso. Si è preso atto che vi è una forte esigenza di trasferimenti sotto varie forme.Avrà al suo interno ilSecondo Panetta "l'Italia ha una grande potenzialità termini di conoscenze, di capitale umano, capacità produttiva che può sfruttare in tutto il suo territorio e in particolare nel mezzogiorno. Ma soprattutto al Sud vi sono molti bisogni e molte potenzialità inespresse. In tutto il paese è possibile ripartire da questa crisi, dopo tante tragedie, per rilanciare la competitività stimolando gli investimenti in tecnologia, formazione di capitale umano. Questo – ha proseguito l'economista – è vero per tutta l'Italia. Poi vi è una miniera che non è stata ancora sfruttata, che è ilHa delle capacità, potenzialità inespresse rilevantissime ma ha bisogno di una spinta.Una proposta che ho avanzato in passato è quella di valutare per il Mezzogiorno lacioè la possibilità, nell'ambito della normativa sugli aiuti di Stato, di consentire ad alcune zone di avere per un periodo delle condizioni fiscali di vantaggio in funzione delle condizioni di sviluppo, di capacità di generare reddito e occupazione in quel territorio. Poiché in questo momento si stanno rivedendo le norme sugli aiuti di stato, io credo che sia possibile, in pieno accordo con la Commissione europea, competente in materia di aiuti di Stato, aprire quella discussione e valutare se siano possibili misure in questa direzione. Ovviamente occorrerà valutarne attentamente le conseguenze in termini di copertura, di bilancio dello stato, di vantaggi per l'economia del Mezzogiorno. Sarebbe – ha concluso Panetta –in ogni caso un segnale di attenzione verso un terzo della popolazione dell'Italia che si trova in una condizione economica inaccettabile".