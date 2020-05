Coldiretti, con la crisi sanitaria 1 milione di nuovi poveri

(Teleborsa) - Salgono diche hanno bisogno diper effetto dellaprovocata dall'e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro.È quanto emerge dacon il primo caso ufficiale di Covid-19 individuato a Codogno il 21 febbraio, sulla base delleche da allora hannodistribuiti da associazioni comeche registrano undelle richieste di aiuto.Fra i nuovi poveri – ha sottolineato la Coldiretti - ci sono, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie.di persone che in Italia in questo momento hanno bisogno di aiuto per mangiare. Le situazioni di difficoltà sono diffuse lungo tutta la Penisola ma le- ha precisato l'Associazione – si registrano nelcon ilche si trova in, il 14% in Calabria e l'11% in Sicilia ma situazione diffuse di bisogno alimentare si rilevano anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l'emergenza sanitaria, secondo gli ultimi dati Fead.E tra questi – ha stimato la Coldiretti -che hanno bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare con l'aggravarsi della crisi tra le famiglie e la chiusura delle mense scolastiche che per molti rappresentavano una occasione per un pasto caldo garantito.