Fase 2, First Cisl: "Serve scudo penale per lavoratori banche"

(Teleborsa) -. È quanto afferma ilcommentando l'"Un emendamento che – sottolinea il leader del sindacato – si limita a escludere controlli ulteriori rispetto alla verifica formale della dichiarazione sostituiva e risolve solo in parte il problema"."Sarebbe anche opportuno – afferma il sindacalista in una nota – che il Governo avviasse un monitoraggio a livello territoriale per verificare che non si creino squilibri. In alcune parti del paese le difficoltà nell'erogazione del credito possono far sì che imprenditori e famiglie cadano nelle mani dell'usura o della criminalità organizzata. Purtroppo dalle cronache già emerge qualche segnale in questo senso".Pertanto, secondo Colombani, "è arrivato il momento di rilanciare uno strumento che è stato lasciato scivolare nel dimenticatoio, ovveroGli osservatori dovrebbero però, – conclude il sindacalista – diversamente dal passato, aprirsi alla partecipazione della società civile, coinvolgendo sindacati, associazioni d'impresa e consumatori, per adempiere veramente a una funzione sociale".