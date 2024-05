Banche, Elderson (BCE): c'è ancora molto da fare su rischi legati a clima e ambiente

(Teleborsa) - "Il 2024 è un anno cruciale affinché le banche possano compiere progressi decisivi nel diventare(C&E)". Lo ha affermato, membro del Comitato esecutivo e vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in un post sul blog dell'autorità di Francoforte."Basandoci su ciò che le banche stesse hanno ritenuto ragionevole nelle loro autovalutazioni e considerando che la maggior parte delle banche era ancora lontana da dove avrebbero dovuto essere, abbiamo f(intermedie) - ha spiegato - In primo luogo, abbiamo richiesto alle banche di elaborare adeguate valutazioni di materialità entro la fine di marzo 2023. In secondo luogo, le banche dovevano integrare i rischi C&E nella loro governance, strategia e gestione del rischio entro la fine del 2023. E un'ultima cosa alla fine del 2024 entro quali banche dovrebbero affrontare questi rischi in pieno allineamento con tutte le nostre aspettative"."Siamo stati chiari sul fatto che queste scadenze si applicano a tutte le banche e che, se e quando necessario,tali scadenze entro il momento in cui le banche avranno dovuto affrontare adeguatamente i rischi C&E", ha aggiunto Elderson.Il funzionario della BCE ha ribadito che "ilper la nostra priorità di vigilanza volta a garantire che le banche identifichino, misurino e gestiscano i rischi C&E. Entro la fine di quest'anno, ci aspettiamo che tutte le banche sotto la nostra supervisione siano pienamente in linea con tutte le nostre aspettative di vigilanza sulla sana gestione dei rischi C&E. E per questo la valutazione di materialità è solo il primo passo.. Ad esempio, entro la fine dell'anno ci aspettiamo che le banche con rischi C&E significativi li riflettano negli scenari di base e avversi del loro quadro di stress test".