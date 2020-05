Mercato immobiliare: a marzo crollo in tutte le maggiori città italiane

(Teleborsa) - A marzo, in concomitanza con il primo periodo di lockdown causa Coronavirus,Si passa "da un -25% a Bologna e Firenze, fino a riduzioni di", rileva il il Consiglio nazionale del Notariato, leggendo i Dati statistici notarili che per Roma, Napoli, Bari e Palermo "registrano flessioni tra il 43% e il 47% circa".Il Notariato ha, infatti, presentato una(Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna, Torino, Palermo, Cagliari, Verona, Firenze): mutui, surroghe, compravendite di fabbricati abitativi e strumentali, compravendite di terreni agricoli ed edificabili. Dal campione studiato "emerge un". Sul dato di Milano, segnala lo studio, pesa "anche la chiusura a singhiozzo delle conservatorie dei Registri immobiliari": dai Dati statistici notarili, infatti, affiora nel marzo 2020 una discesa a Milano del 54,5%, seguita da Verona (-45,5%), Napoli (-41,2%), Bari (-40,7%), poi Palermo -39,2%, Roma e Torino -35,1%."Decisamenteche, con numeri bassi in senso assoluto (che influenzano quindi le oscillazioni in percentuale), vede inaspettatamente segnare un aumento di oltre il 66% a Firenze e del 27,6% a Bologna, rispetto ad una riduzione del 44,3% a Bari e di oltre il 53% a Cagliari", sottolineano i notai.