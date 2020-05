Report Opensignal, WINDTRE prima per velocità di Download e Upload nel mobile

(Teleborsa) - La società indipendente di analisiha diffuso oggi i dati relativi allaper il, un periodo in cui le reti di telecomunicazioni hanno registrato un, a causa dell'. Secondo il report, l'ha ottenuto il, con un risultato medio rispettivamente di 25.4 mbps e di 9.1 mbps, oltre a ottime performance anche nella copertura 4G e nella fruizione di contenuti video.il: "L'unione fa la forza e la nuova WINDTRE, rileva, ha vinto due premi nelle categorie Download Speed ??Experience e Upload Speed ??Experience, oltre a pareggiare in Video Experience e 4G Coverage Experience. L'operatore punta in alto mettendo in ombra i precedenti leader".Per, "il report di Opensignal evidenzia il grande lavoro svolto e gli importanti investimenti,, che stiamo realizzando in infrastrutture di rete. La situazione straordinaria delle ultime settimane ha sottoposto le reti di, ma grazie al nostro nuovo network con circa 20 mila siti di trasmissione '5G Ready', inaugurato proprio poco prima dell'emergenza e definito 'Top Quality' da istituti specializzati, possiamo confermare di essere riusciti a garantire con continuità servizi di elevata qualità e affidabilità. Per, conclude Benoit,, cone ora è molto importante continuare a investire per evolvere e modernizzare ulteriormente infrastrutture e sistemi, in modo da rispondere alla necessità crescente degli italiani di lavorare e studiare da remoto".rileva come "lae lasono diventati, ancora più che in passato,. Oggi con i risultati di Opensignal, abbiamo avuto un'ulteriore conferma che, con un, e siamo molto orgogliosi del nostro lavoro nel rispondere all'elevato bisogno di traffico dati di famiglie e imprese. Adesso èper fornire la connettività ultraveloce in tutto il Paese con la nuova tecnologia del 5G. Si tratta di una grande opportunità e di una garanzia di crescita, di un abilitatore imprescindibile per supportare quei servizi evoluti di cui disponiamo oggi, dallo smart working all'e-learning, fino alla fruizione di video in streaming".