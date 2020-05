Giornata Mondiale Biodiversità, Enea presenta database per infrastrutture "green"

(Teleborsa) - In occasione dellache ricorre oggi, 22 maggio,, sviluppato insieme a. Si tratta di unutile per conoscere le specie dellae progettareottimizzando i costi di gestione ed i consumi idrici.Anthosart Green Tool è stato inserito tra glie operatori impegnati nella, a rispettare i nuoviadottati dal Ministro Sergio Costa con l’obiettivo disotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita, tenuto conto anche della disponibilità di mercato.Consultabile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet lo strumento consentirà anche a vivaisti, progettisti e cittadini, di ottimizzare i costi die di, una voce dichein Italia. Anthosart Green Tool, inoltre, facilita l’individuazione di, preservando la biodiversità dal rischio di introdurre specie ‘aliene’ che possono provocare danni.“Anthosart Green Tool è unche per chi vuole avvicinarsi alla complessità del nostro patrimonio di piante italiane e al grande motore culturale che esse continuano a rappresentare –– Questo strumento rappresenta un passo avanti verso la costruzione di un verde urbano più economico, maggiormente integrato con i contesti floristici e paesaggistici locali, più efficace nel contribuire alla salute pubblica e alla bellezza delle nostre città, in sintesi “un verde sostenibile” e di qualità".