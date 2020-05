Matica Fintec, assemblea approva bilancio e revisore

Matica Fintec

(Teleborsa) - L’Assemblea dei soci diha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con un Utile Netto di 0,3 milioni di euro (era negativo per 0,2 milioni al 31/12/2018). L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile dell’esercizio: per Euro 15.397a riserva legale, e per la restante parte di Euro 292.538 a nuovo.Su proposta motivata del Collegio Sindacale sulla base delle tre proposte pervenute, l’Assemblea ha deliberato di conferire alla società Audirevi l’incarico per la revisione legale del bilancio d’esercizio e per la revisione contabile limitata alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, per il triennio 2020-2022, ovvero fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. L’Assemblea ha ancheapprovato i relativi compensi annui.