Al via RDWC, il canale streaming dedicato al mondo dei droni

(Teleborsa) - E’ pronto a partire Roma Drone Webinar Channel (RDWC), il. La prima puntata, sul tema “Droni dopo il Coronavirus. Gli effetti della pandemia e il futuro del mercato dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)”,in diretta sulla pagina Facebook di Roma Drone, @romadrone., in collaborazione con l’Università Europea di Roma e l’associazione AOPA Italia - Divisione APR.“Con il lancio di questo nuovo canale in live streaming,sui temi di maggiore attualità relativi al mercato dei SAPR –– Si tratta di una soluzione ‘virtuale’ che risponde efficacemente alle attuali limitazioni per l’emergenza sanitaria da Coronavirus, ma che in futuro potrebbe affiancarsi ai nostri tradizionali eventi ‘fisici’, come la Roma Drone Conference 2020 che siamo stati costretti a rinviare alla fine di questo anno”.