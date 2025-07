Weebora, round pre-seed da 1,3 milioni di euro per marketplace dedicato al turismo del padel

(Teleborsa) -, il primo marketplace internazionale interamente dedicato al turismo sportivo nel mondo del padel, annuncia la chiusura del suoraggiungendo l'obiettivo di raccolta di. Non sono stati resi noti i nomi e il profilo degli investitori.I capitali raccolti saranno impiegati per sostenere la crescita e rafforzare il posizionamento di Weebora come punto di riferimento globale per le esperienze di viaggio legate al padel. In particolare, Weebora continuerà a investire nella propria piattaforma per migliorare l'esperienza utente, investirà nell'e peresclusive sulla piattaforma, di ampliare le collaborazioni con academy, club e padel resort in tutto il mondo. Una parte del budget sarà destinata al rafforzamento della presenza del brand sui mercati chiave sia in Europa che Stati Uniti e Asia, attraverso campagne digitali, collaborazioni con influencer e attività di PR."Siamo molto soddisfatti della fiducia ricevuta dagli investitori, che premia il lavoro svolto in poco più di un anno e conferma le potenzialità del nostro modello di business - ha dichiaratodi Weebora - La chiusura di questo primo round pone le basi per una crescita strutturata e sostenibile. L'e una community di 1 milione di utenti, consolidando la leadership nei viaggi legati al padel ed espandendo anche verso nuove verticali sportive".