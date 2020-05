Italgas, GD4S si rafforza con ingresso greca Eda Thess

Italgas

(Teleborsa) - Gas Distributors for Sustainability (GD4S), l’organismo che riunisce i principali operatori del settore della distribuzione del gas in Europa, si rafforza ulteriormente con l’ingresso della greca Eda Thess.– ha commentato– che adesso può contare su una voce in più per valorizzare ulteriormente il ruolo delle reti di distribuzione del gas anche in un’ottica di transizione energetica.. Nel prossimo futuro, le reti del gas saranno in grado di consegnare una quantità sempre maggiore di gas rinnovabile, contribuendo notevolmente alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il lavoro di tutti noi e dell’Associazione è teso a favorire la creazione delle migliori condizioni affinché una rete estesa e capillare come quella della distribuzione del gas possa giocare un ruolo di primo piano nel processo di transizione energetica in corso".; gestisce un network di circa 2.500 chilometri al servizio di oltre 360.000 clienti. Nel suo programma quinquennale 2020-2024 ha pianificato di espandere la rete a bassa pressione di ulteriori 426 chilometri (250 chilometri nell'area di Salonicco, 176 chilometri in Tessaglia) e di 44 chilometri quella in media pressione (36,5 chilometri nell'area di Salonicco e 7,7 chilometri in Tessaglia) con l'obiettivo di realizzare oltre 90mila nuovi allacciamenti. La Società stima che a fine piano la quantità di gas distribuito passi dagli attuali 427 milioni a circa 523 milioni di metri cubi all'anno.Eda Thess si aggiunge a Distrigaz Sud Retele (Romania), Galp Gás Natural Distribuição (Portogallo), Gas Networks Ireland (Irlanda), GRDF (Francia),(Italia) e Nedgia (Spagna).