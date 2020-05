Borsa, industria e infrastrutture in battuta a Piazza Affari

Leonardo

STM

FCA

CNH Industrial

Atlantia

(Teleborsa) - In una giornata decisamente positiva per la Borsa spicca, che vengono acquistati sulla scommessa di una ripresa più veloce dopo esser stati maggiormente penalizzati in precedenza.Fra i migliori del paniere a larga capitalizzazione si segnalanocon un progresso del 6,19%,del 4,68%,in ascesa del 3,45% edel 3,44%.Nel comparto infrastrutture brilla anche, che avanza del 3,22%, in attesa della contromossa del governo sulle concessioni.