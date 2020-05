Gallerie d'Italia, Intesa Sanpaolo annuncia riapertura a Milano, Vicenza e Napoli

(Teleborsa) - Dopo lo stop dovuto all'emergenza coronavirus,annuncia lail 2 giugno e ail 28 maggio 2020.Nella sede milanese dii visitatori potranno rivedere la, prorogata eccezionalmente fino al 28 giugno. Ideata e prodotta da Intesa Sanpaolo in partnership con ile con ile con lal'esposizione, rimasta per molte settimane in cima alle classifiche delle mostre più visitate d'Italia, – fa sapere il Gruppo in una nota – aveva raggiunto prima della chiusura quasinazionali e internazionali. Dal 30 giugno – annuncia Intesa Sanpaolo – torneranno a essere visitabili anche le sale che accolgono leIl 2 giugno riapriranno anche leSarà visitabile ", masterpiece della collezione d'arte di Intesa Sanpaolo, e la, prorogata fino al 28 giugno.In programma il 28 maggio la riapertura di, con un riallestimento della collezione permanente. Sarà visitabile – si legge nella nota – il piano nobile con 30 dipinti del 700 veneto e un nucleo di 20 vasi selezionati dagli oltre 500 che formano la collezione di ceramiche attiche e magnogreche in un allestimento rinnovato che li mette in dialogo con le decorazioni a tema mitologico presenti nelle sale del palazzo.Vista l'attuale situazione sanitaria, sarà possibile, e raccomandato, l'dal sito gallerieditalia.com. Gliogni quindici minuti e, in caso di attesa, si dovrà rispettare ladi almeno un metro all'esterno e di due metri negli spazi museali. All'interno delle Gallerie sarà prevista laattraverso un termoscanner (con rimborso del biglietto se acquistato online in caso di temperatura superiore al limite consentito) e in vari ambienti museali saranno a disposizione. Al fine di assicurare una visita in totale sicurezza, oltre all'igienizzazione continua di tutti gli ambienti, – comunica Intesa Sanpaolo – saràe il mantenimento di una distanza sociale di almeno due metri. Lungo il percorso un'apposita segnaletica inviterà al rispetto delle norme ed il personale museale sarà a disposizione per ogni esigenza e indicazione.in questo primo periodo di ripresa vedrà una variazione, con apertura estesa dalle 11.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00), mentre i giorni di apertura rimarranno invariati:dal martedì alla domenica con giorno di chiusura il lunedì.