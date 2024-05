Intesa Sanpaolo, avviata razionalizzazione struttura societaria della Divisione Private

(Teleborsa) - Nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione della struttura societaria e di semplificazione della governance,ha avviato l'iter per un'operazione societaria che prevede il mantenimento ed il rafforzamento del brand e della rete di IW Private Investments. L'operazione – che si prevede venga perfezionata entro fine anno, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie – contempla lache già la controlla al 100%.Il percorso, analogo a quello già realizzato con successo con la rete Sanpaolo Invest nel 2022, – a sapere l'Istituto in una nota – porterà sotto l'unica legal entity di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking tutte le reti di consulenti finanziari ed agenti:Il coordinamento unico tutelerà le specificità delle singole reti, che rimarranno autonome dal punto di vista organizzativo, di brand e di visibilità sul mercato. Si completerà in questo modo – spiega la nota – il percorso avviato da lungo tempo, che già oggi vede IW Private Investments integrata con Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking sotto il profilo organizzativo, operativo, del modello commerciale, del catalogo prodotti, della gestione e del modello di remunerazione ed incentivazione dei suoi consulenti finanziari.Il brandsarà mantenuto al fine di assicurare continuità nella gestione dei rapporti con i consulenti finanziari e con la clientela.Al termine dei passaggi formali, – conclude la nota - "sarà garantita la piena continuità operativa, mantenendo inalterato il livello di servizio, il presidio e la gestione dei rischi e saranno confermati i servizi offerti alla clientela, oltre al modello distributivo basato sull'attuale rete di consulenti finanziari, che rimarrà separata rispetto alle altre reti di professionisti della consulenza".Al 31 marzo 2024, IW Private Investments registrava masse complessive pari a 8,2 mld di euro di cui in risparmio gestito per 5,2 mld di euro, circa 59mila clienti e 523 consulenti finanziari.