Dl liquidità, semaforo verde della Camera

(Teleborsa) - Con 269 sì, 193 no, e 9 astenuti,della Camera alsul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo - che deve essere convertito in legge entro il prossimo 7 giugno, pena la decadenza - passa all'esame delTra le principali modifiche introdotte durante l’esame del testo da parte delle Commission Finanze e Attività produttive della Camera,per le richieste di prestiti con copertura della garanzia statale,del meccanismo delle garanzie pubbliche in linea con le ultime modifiche intervenute al quadro temporaneo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato e la caldeggiata norma che limita ladelle imprese in caso di contagio da Covid-19 dei dipendenti.