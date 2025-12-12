Scuola governo autorizza firma accordo CCNL, ora si attende convocazione Aran

"ANIEF,
ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola 2022 - 2024
ha ottenuto il via libera del Governo, che ha autorizzato la firma dell’accordo. Ora si attende la convocazione in ARAN
, dopo il semaforo verde degli organi di garanzia. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato l’autorizzazione al ministro per la Pubblica Amministrazione, Zangrillo,
a esprimere il parere favorevole dell’Esecutivo sull’ipotesi di contratto del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritta in ARAN
lo scorso 5 novembre dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali di categoria, con la sola eccezione della FLC-CGIL". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.
"L’ipotesi contrattuale prevede aumenti medi mensili di 160 euro
, di cui 70 in busta paga rispetto a quanto già anticipato, oltre a 1.600 euro medi di arretrati con un una tantum di 150 euro. L’erogazione è prevista nel nuovo anno, nel 2026, con tassazione separata, e riguarderà circa 1.300.000 lavoratori del comparto scuola.
Il rinnovo del CCNL segue inoltre l’introduzione di un’assicurazione sanitaria, operativa dal 2026,
e di una copertura assicurativa contro i rischi da lavoro estesa anche al tragitto casa-scuola, per tutto il personale scolastico, finanziata dal legislatore.
Le parti si sono impegnate anche a chiudere nel 2026 la parte economica del prossimo CCNL
, con l’obiettivo di garantire ulteriori 140 euro medi mensili di aumento netto, al netto dell’indennità di vacanza contrattuale, a partire dal 2027, insieme al riconoscimento del diritto al buono pasto. ANIEF considera questo solo un punto di partenza e chiede che già dalla prossima legge di bilancio
vengano stanziate risorse aggiuntive dedicate esclusivamente al personale scolastico, per colmare il divario retributivo rispetto agli altri comparti pubblici, che oggi si attesta intorno ai 10.000 euro annui
", conclude Portuesi.
"