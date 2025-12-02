ErreDue fornirà a JMG Cranes un impianto da 1 MW per la produzione di idrogeno verde

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha sottoscritto un accordo conper la fornitura di un impianto dadestinato allanel sito industriale di, in provincia di Piacenza . La commessa, dal valore di circa, rappresenta un tassello centrale del progetto "GrU Semoventi Industriali a Idrogeno Verde", finalizzato alla realizzazione di una Hydrogen Valley alimentata interamente da fonti rinnovabili.L’impianto includerà uncapace di produrre fino a 160 tonnellate annue di idrogeno ad alta purezza e sarà integrato con un parco fotovoltaico da 1,3 MW e un sistema di accumulo BESS da 1 MW, garantendo un approvvigionamento energetico flessibile e sostenibile . L’idrogeno prodotto servirà per il caricamento die l’alimentazione di, con pressioni fino a 350 bar. Laè prevista entro giugno 2026."Siamo orgogliosi di supportare JMG Cranes nella realizzazione di una nuova Hydrogen Valley e di contribuire attivamente alla trasformazione di un importante distretto industriale all’utilizzo dell’idrogeno verde – dichiara, CEO di ErreDue –. La nostra esperienza nella progettazione di sistemi di produzione on-site di idrogeno ci permette di essere protagonisti delle nuove filiere energetiche che si stanno delineando in Italia e in Europa. Questo progetto dimostra concretamente come l’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione dei territori possano convergere in un modello industriale capace di generare valore condiviso e ridurre in maniera significativa le emissioni".Il Ceo di JMG Cranes,, che aggiunto: "Abbiamo scelto ErreDue per la serietà, l’esperienza e la solidità che da sempre contraddistinguono l’azienda, oltre che per l’affidabilità delle soluzioni e del supporto tecnico che sarà garantito nel tempo. Siamo entusiasti di aver scelto ErreDue e pronti ad avviare i lavori, collaborando intensamente per la realizzazione del progetto. Grazie al contributo di ErreDue, rispetteremo pienamente le tempistiche previste dal PNRR dando un ulteriore impulso alla nostra visione di mobilità industriale alimentata da idrogeno verde e che metteremo anche a disposizione della filiera dell’idrogeno, elemento chiave della transizione energetica nazionale".