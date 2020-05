Next Generation Eu, plauso di Merkel e Macron

(Teleborsa) - Il piano Next Generation Eu da 750 mld della Commissione UE incassa il plauso di. I due Paesi, che avevano presentato una loro proposta , hanno infatti accolto con favore il programma di rilancio dell'economia europea.", si legge in un tweet del presidente francese. "L'accordo franco-tedesco - prosegue Macron - ha permesso questo progresso. Dobbiamo andare veloci e adottare un accordo ambizioso con tutti i nostri partner europei".Per la cancelliera tedesca, la Commissione ha fatto una proposta "che accompagneremo in modo costruttivo e sulla quale dovremo consultarci". Il piano "dovrà servire alla ripresa e al futuro" e molte sono le "questioni ancora aperte"."Non meraviglia che la proposta della Commissione non sia identica alla proposta avanzata da noi", ha affermato, precisando che quella odierna "contiene elementi" della proposta di Berlino e Parigi, ed "elementi" della proposta degli altri Paesi. "", ha concluso."La proposta della Commissione UE è all'altezza della sfida e della necessità di sostenere il rilancio dell'economia con strumenti e risorse comuni., ora lavoriamo per adottarla rapidamente. Well done!", scrive su Twitter il ministro dell'EconomiaIl Recovery plan dell'Italia andrà "nella direzione di rilanciare la crescita, l'occupazione e la coesione affrontando non solo le conseguenze di questa crisi ma anche le grandi sfide davanti a noi, anzitutto innovazione e sostenibilità", ha poi aggiunto commentando il piano durante il Question Time alla Camera.