A Innovation Village 2025 l’hackathon per la Biodiversità

(Teleborsa) - Prende il via ala prima edizione dell’, iniziativa promossa dal(NBFC) e realizzata dalper valorizzare la biodiversità alimentare e stimolare nuove generazioni di changemaker.Nel cuore dell’evento, in programma i prossimi 29 e 30 maggio per l’intera giornata a, nella sede diche ospita la decima edizione di Innovation Village, cento studenti provenienti da istituti agrari e alberghieri campani si confronteranno in una maratona creativa e intensiva, ispirata al modello dell’hackathon trasformato in esperienza educativa e interdisciplinare. L’obiettivo è stimolare consapevolezza, responsabilità e azione concreta su temi centrali per il futuro del cibo, dell’ambiente e delle comunità.L’Hackathon si apre con unalla presenza di istituzioni e di, Presidente del National Biodiversity Future Center, che darà il via alla maratona. I ragazzi dei due istituti superiori partecipanti saranno guidati nell’affrontare sfide reali legate alla biodiversità alimentare, esplorando connessioni profonde tra cibo, natura e società.L’iniziativa adotta la metodologia del, sviluppata dal Future Food Institute, che aiuta a bilanciare i bisogni dell’uomo con quelli del pianeta, promuovendo modelli rigenerativi nel rispetto dei limiti ecologici. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso di apprendimento collaborativo, incentrato sul pensiero critico e sistemico, per sviluppare soluzioni innovative ispirate ai principi dell’economia circolare e della sostenibilità.Tra i: la valorizzazione dei cibi nativi e dimenticati, il ruolo strategico di agricoltori e pescatori locali, la relazione tra sistemi alimentari e ambienti urbani, la tutela degli impollinatori e la sicurezza alimentare. L’Hackathon sarà anche un’occasione per riflettere sull’importanza della cultura gastronomica locale e sulla necessità di costruire filiere alimentari più resilienti e inclusive.L’iniziativa si inserisce nel programma di, manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile, e rappresenta un momento di confronto e co-progettazione tra giovani, esperti e istituzioni, in linea con la missione del National Biodiversity Future Center, il primo centro di ricerca nazionale dedicato allafinanziato dal PNRR – Next Generation EU, di promuovere la transizione ecologica attraverso la ricerca e il coinvolgimento attivo dei territori.