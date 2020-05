Assoreti, raccolta aprile positiva

(Teleborsa) - Adi dati rilevati daindicano unaper le reti di consulenti finanziari, abilitati all’offerta fuori sede, pari a circaevidenziando una crescita tendenziale del 25,3% (2,5 miliardi ad aprile 2019) ed una flessione congiunturale del 17,6%.Rispetto al mese precedente - si legge nel comunicato - cambiamix della raccolta netta, fortemente orientato all’investimento in strumenti finanziari, anche per effetto di un parziale riposizionamento della liquidità. Gli investimenti tornano a coinvolgere principalmente il comparto del risparmio gestito sul quale confluiscono risorse permiliardi di euro; si conferma l’importante volume di raccolta sugli strumenti finanziari amministrati, con un saldo delle movimentazioni positivo per, mentre da conti correnti e depositi defluiscono risorse perE ancora: nell’ambito del risparmio gestito, i volumi netti di raccolta risultanoed in crescita per tutte le macro famiglie di prodotto. Dopo i riscatti del mese di marzo, le sottoscrizioni nette in fondi comuni di investimento raggiungono i 2,0 miliardi di euro, concentrandosi principalmente sulle gestioni collettive estere di tipo aperto (); positivo ilbilancio mensile deiaperti italianiAssoreti precisa che il contributo mensile delle reti al sistema di fondi aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, risulta positivo "per circarappresentando il 46,3% della raccolta netta dell’intero sistema fondi apertiPresidente dell’Associazione, ha commentato: "Il nostro sistema opera adei propri clienti, mostrando una capacità di intervento pronta e tempestiva nelle scelte di investimento in grado di coniugare l’attenta lettura delle dinamiche dei mercati finanziari nel breve periodo e la valutazione di undi portafoglio che mantenga una impostazione orientata verso un orizzonte temporale di medio-lungo termine".