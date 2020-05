Crew Dragon ha attraccato alla ISS

(Teleborsa) - Diciannove ore dopo la partenza, avvenuta alle 21:22:45 ora italiana di sabato 30 maggio dalla rampa 39A di Cape Canaveral, la capsulacon a bordo gliha raggiunto la stazione spaziale internazionale effettuando il docking alle 16:27 di domenica 31 maggio.Crew Dragon aveva già effettuato l’operazione di attracco alla stazione spaziale in occasione dellasenza equipaggio condotta nel marzo 2019. Operazione interamente gestita dai computer di bordo ma che i due astronauti hanno potuto controllare, avendo sempre a disposizione comandi manuali digitali.Non è stato comunicato per quanto tempo i due astronauti resteranno a bordo della stazione spaziale, ma l, che corrisponde al tempo massimo previsto per soddisfare i parametri di efficienza dei pannelli solari della capsula.Nella prima missione dimostrativa, condotta in automatico e senza equipaggio, la Crew Dragon era rimasta attraccata per soli cinque giorni prima di rientrare in atmosfera e ammarare. Si completa, così, il successo della prima missione umana frutto dellache consentirà all’agenzia spaziale americana di tornare a disporre di un sistema di lancio autonomo di astronauti.