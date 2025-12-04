Innovazione, ADR: oltre 350 startup da tutto il mondo per la nuova Call4Startups

(Teleborsa) - Idee di impresa da tutto il mondo e nuove traiettorie di sviluppo per continuare a costruire l'aeroporto del futuro: all'interno dell'Innovation Hub dello scalo di Roma Fiumicino, lo scorso 3 dicembre ha preso ufficialmente il via la quarta edizione dellanell'ambito delQuest'anno sono state oltre 400 le candidature pervenute da più di 350 startup, di cui il 75% proviene dall'estero, a conferma dell'attrattività internazionale del modello di open innovation sviluppato da Aeroporti di Roma.Le startup selezionate lavoreranno per i prossimi 8 mesi all'interno deglidove avranno l'opportunità di sviluppare e testare le loro soluzioni innovative direttamente sul campo, in un contesto operativo reale. A guidarle in questo percorso sarà l'Innovation Cabin Crew, il team multidisciplinare composto da 25 professionisti di ADR che, in qualità di mentor, supporteranno l'integrazione delle tecnologie nei processi aeroportuali, contribuendo a migliorarne l'operatività e l'esperienza dei passeggeri."L'avvio dei lavori della quarta edizione del programma Runway to The Future conferma la nostra volontà di accelerare la trasformazione dell'aeroporto in una vera smart city – ha affermato–. Le startup selezionate implementeranno soluzioni che spaziano dall'automazione all'intelligenza artificiale, lavorando a stretto contatto con l'Innovation Cabin Crew all'interno dell'Innovation Hub, rafforzando il ruolo di Fiumicino come piattaforma internazionale di sperimentazione".Durante l'evento del 3 dicembre,, tra cui intelligenza artificiale, automazione, robotica e riduzione attiva del rumore. Tra le principali proposte illustrate: un robot autonomo per la sanificazione di ambienti e superfici, un sistema intelligente per digitalizzare controlli e manutenzioni, una macchina per la gestione automatica dei bagagli e una piattaforma che consente di tracciare l'avanzamento dei cantieri in tempo reale. La giornata ha rappresentato anche un'opportunità concreta di confronto, con i primi tavoli di lavoro, momenti di networking e incontri one-to-one tra i giovani e i partner di ADR, con l'obiettivo di dare forma, insieme, all'aeroporto del domani.Larappresenta un tassello chiave della più ampia strategia di innovazione portata avanti da Aeroporti di Roma, che punta al co-sviluppo di nuove soluzioni, alla sperimentazione diretta e alla contaminazione tra competenze per accelerare l'evoluzione del sistema aeroportuale in un modello aperto e internazionale finalizzato a migliorare l'efficienza operativa, promuovere la sostenibilità e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei passeggeri.