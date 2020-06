Continuità territoriale da Trapani e Comiso

(Teleborsa) - Dal 1° novembre prossimo i residenti in Sicilia potranno fruire di alcune agevolazioni per volare, in particolare. Dallo scalo di Trapani previsti voli a tariffe scontateIn generale si tratta di collegamenti bisettimanali concepiti per agevolare coloro i quali si spostano per motivi lavorativi o di necessità. Da Comiso previsti due voli giornalieri per Roma di andata e ritorno e uno per Milano. P