Portobello, richiamo dei revisori sulla continuità aziendale

Portobello

(Teleborsa) - La società di revisioneha rilasciato le proprie relazioni sulla revisione contabile del bilancio 2023 di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, contenenti unlegato all'accordo che la società ha sottoscritto in adesione con l'Agenzia delle Entrate e all'acquisto delle quote di minoranza della società PB Retail.A tale proposito gli amministratori ritengono che ci siano le condizioni affinché la società possa continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.Parlando dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate, i revisori scrivono che "da ciò si è inevitabilmente generato anche unche ha richiesto mesi per poter essere risolto e che ha aggravato la contrazione delle attività commerciali. Questa è la causa della riduzione del fatturato di circa 26,37 milioni di euro per lo più proveniente da mancati accordi commerciali di cambio merce che avrebbero anche portato prodotti da rivendere all'interno dei punti vendita".In merito all'acquisto di quote di PB Retail, i revisori scrivono che "Portobello ha confermato l'impegno nel procedere aldella società PB Retail, in modo da garantirne la continuità aziendale qualora la società non sia in condizione di raggiungere autonomamente l'equilibrio di gestione economico e finanziario", oltre che "tale operazione comporterà per Portobello, nel corso dell'esercizio 2024, un aumento della partecipazione nella controllata PB Retail di un importo pari alle perdite coperte" e "per tale ragione la stessa Portobello ha data mandato per la predisposizione di un impairment test al fine di accertare che il valore di iscrizione della stessa fosse congruo e recuperabile".