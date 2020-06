Cina riapre ai voli delle compagnie aeree USA

China Eastern

China Southern

Air China

Southern

(Teleborsa) - Laa più compagnie straniere,Lo ha deciso laspecificando in una nota che le società escluse dal piano voli "potranno a partireeffettuare un collegamento internazionale per passeggeri a settimana verso un'unica città".Pechino risponde così alladi bloccare le operazioni a 4 compagnie cinesi operative negli States (e Hainan Airlines) dopo la mancata autorizzazione alle compagnie statunitensi a riprendere le attività in Cina nonostante la fine del lockdown per la pandemia del Covid-19.I passeggeri, secondo le nuove regole che valgono per vettori domestici e internazionali, dovranno sottoporsi ai controlli medici: se 5 passeggeri dello stesso volo risulteranno positivi ai test sugli acidi nucleici, la rotta sarà sospesa per almeno una settimana; con 10 positivi, lo stop sarà di 4 settimane.Se i passeggeri risulteranno negativi per tre settimane di fila, sarà autorizzato anche un volo aggiuntivo a settimana. La schiarita ha ridato fiato ai titoli delle compagnie aeree trattati sui listini della Grande Cina, permettendo la riduzione delle perdite iniziali: intorno alle 12:15 locali (6:15 in Italia), China Eastern è addirittura positiva (+0,47%), mentre restano in calo(-0,38%), Air China (-1,62%) e Hainan (-1,22%)