Salcef acquista azioni proprie

Salcef Group

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 24 aprile 2020, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2020,comunica di aver provveduto all', tra il 28 e il 29 maggio 2020 inclusi, di complessive, per un controvalore di 98.978,73 euro.Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato, gli acquisti, per un ammontare di massimi 300.000 azioni, hanno la finalità di costituire un c.d. "magazzino titoli" utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria, nonché di dare esecuzione a futuri piani di incentivazione azionaria a beneficio di dipendenti, collaboratori, amministratori della Società e delle società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione.A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, al 29 maggio, il Gruppo detiene 8.632 azioni proprie, pari allo 0,0203% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 11,75 euro.