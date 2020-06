Coronavirus: tornano a scendere i contagi. Nessuna vittima in 8 regioni

(Teleborsa) - Continua l'impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.In particolare, nell'ambito del, a oggi, 6 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.801, con un incremento rispetto a ieri di 270 nuovi casi.Il, con una decrescita di 1.099 assistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi,, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri. Sono 5.002 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 299 pazienti rispetto a ieri. In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi si trovano 30.582 persone, pari all'85% degli attualmente positivi.Rispetto a ieri. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 165.078, con un incremento di 1.297 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.499 in, 4.167 in Piemonte, 2.416 in, 1.164 in, 785 in, 245 in, 2.697 nel, 1.195 nelle, 738 in, 758 in, 104 nella, 866 in, 161 in, 653 in, 100 nella, 28 in, 60 in, 12 in, 91 in, 121 ine 17 in