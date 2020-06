Il comparto viaggi e intrattenimento si muove verso il basso (-4,96%), scambi al ribasso per i Grandi Viaggi

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Autogrill

small-cap

Grandi Viaggi

S.S. Lazio

A.S. Roma

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 29.876,2 perdendo -1.528,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 163, dopo un avvio di sessione a 166.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 5,62% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, retrocede molto i, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,68%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,21%.Sensibili perdite per, in calo del 2,72%.