Gualtieri: stima PIL 2020 resta -8%, debito pubblico sostenibile

(Teleborsa) - "Manteniamo la nostra stima del -8% per ilitaliano nel 2020". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Robertonel corso della 24ma edizione della "European Financials Conference" di Goldman Sachs sottolineando che "le previsioni della Commissione europea e dellada queste previsioni."I- ha aggiunto - sono alma i dati in arrivo persono in linea con la nostra previsione, anche se alcuni casi abbiamo indicatori sono leggermente migliori di quello che ci aspettavamo". Il Ministro ha sottolineato che "dal punto di vista del contenimento sanitario la situazione sta migliorando, ma alcuni settori sono stati particolarmente colpiti" dalle ricadute economiche della pandemia di coronavirus ". Gualtieri si aspetta una ripresa ma ribadisce che "alcuni settori saranno colpiti più a lungo".Gualtieri ha assicurato che ildell'Italia resta, Ovviamente l'avanzo primario 2020date le spese che bisogna sostenere per l'emergenza Covid. "Inizierà a calare già il prossimo anno", ha detto, con ogni probabilità, in riferimento al rapporto"Scenderà assieme al deficit e ci attendiamo di essere molto presto in grado di ridurre il nostro debito".Non solo dati negativi. La tendenza delle entrate fiscali in Italia, dice il Titolare del Tesoro, "è superiore a ogni attesa, anche durante la crisi ie resta lacon il Governo che lavora a unadella"vogliamo semplificare preservando la progressività della tassazione in Italia".Il Ministro poi le porte alla"Non abbiamo nel programma di governo una tassa patrimoniale", dice il Titolare del Tesoro ribadendo che si punta a favorire maggiormente la "canalizzazione" dell'elevato risparmio in Italia verso il finanziamento