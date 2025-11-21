Italia vs Francia, convergenza dei rating più probabile ma maschera fondamentali diversi

(Teleborsa) - La resilienza intrinseca della Francia è alla base del differenziale di rating con l'Italia, poiché condizioni di finanziamento simili contrastano con dinamiche di bilancio e sfide di governance diverse, sebbene la convergenza dei rating sia ora più probabile negli anni a venire
. È quanto emerge da un report di Scope Ratings sul tema.
L'agenzia di rating tedesca ha assegnato un outlook negativo al rating "AA-" della Francia il 26 settembre, mentre il 31 ottobre ha alzato a positivo l'outlook su rating "BBB+". A seguito del declassamento della Francia ad "AA-" nell'ottobre 2024, gli spread dell'Italia si sono ridotti significativamente
, avvicinandosi a quelli della Francia.
Scope evidenzia che entrambi i Paesi hanno prospettive economiche simili
, con una crescita del PIL reale prevista in media all'1% in Francia contro lo 0,8% dell'Italia nel periodo 2025-2030, nonostante gli investimenti trainati dai fondi NGEU. I due paesi si sono inoltre dimostrati resilienti ai recenti shock
, tra cui l'aumento dei dazi doganali negli Stati Uniti (il secondo mercato di esportazione dopo l'UE), grazie alle loro economie diversificate, ai solidi bilanci del settore privato e alla solidità del settore bancario.
Un punto di differenza a favore del profilo creditizio dell'Italia
è l'avanzo delle partite correnti
del paese, stimato in media intorno all'1,5% del PIL entro il 2030, e la sua posizione creditoria netta internazionale dell'11% del PIL nel secondo trimestre del 2025, in contrasto con il pareggio delle partite correnti e la posizione debitoria netta della Francia (22% del PIL).
La Francia rimane più ricca su base pro capite
, riflettendo anche una maggiore produttività e crescita, che rappresentano da tempo punti deboli del profilo creditizio italiano. L'agenzia di rating prevede che il divario tra il PIL nominale di Francia e Italia, in costante aumento dall'inizio degli anni 2000, persisterà fino al 2030. Analogamente, prevede che il PIL pro capite della Francia rimarrà circa il 5% superiore a quello dell'Italia nei prossimi anni, attestandosi a circa 64.000 dollari nel 2024 contro i 61.000 dell'Italia.
Inoltre, il debito pubblico francese più basso
, pari al 115% del PIL nel secondo trimestre del 2025 contro il 138% dell'Italia, e i pagamenti netti per interessi ancora moderati offrono un maggiore margine di manovra fiscale per affrontare i ritardi nel consolidamento fiscale e le difficili prospettive politiche, nonché eventuali shock esterni.
Al contrario, l'onere degli interessi più elevato e le prospettive di crescita contenute dell'Italia
, che indicano una capacità di assorbimento degli shock relativamente più debole, rappresentano sfide per la sostenibilità del debito, si legge nel report firmato dagli analisti Thomas Gillet e Carlo Capuano. Sebbene entrambi i Paesi abbiano una lunga scadenza del debito - 8,6 anni per la Francia, 7,1 anni per l'Italia - tassi di rifinanziamento più elevati contribuiranno a compensare l'onere degli interessi della Francia in modo più graduale, dato il maggiore rapporto debito/PIL dell'Italia e il maggiore fabbisogno lordo di finanziamento. Si prevede che la quota di spesa netta per interessi della Francia in rapporto alle entrate salirà a circa il 7% entro il 2030, dal 4% delle entrate nel 2025, un valore comunque inferiore all'8% dell'Italia nel 2024.
Viene fatto notare che l'Italia è ulteriormente sostenuta
da una quota relativamente elevata, seppur in calo, del debito pubblico detenuto da residenti
, stimata leggermente al di sotto del 70%. La Francia dipende invece maggiormente dagli investitori non residenti (circa il 50% del totale), che potrebbero essere più sensibili all'incertezza politica interna e internazionale.
Inoltre, i costi fiscali associati all'invecchiamento della popolazione, agli investimenti nella difesa, al clima
e alle transizioni digitali appaiono più favorevoli in Francia
che in Italia. La Francia sembra anche meglio posizionata per aumentare gradualmente la spesa per la difesa verso il 2,5% del PIL, contro il 2,2% dell'Italia, nel 2026, nonostante un'analoga allocazione provvisoria nell'ambito dei fondi SAFE (circa lo 0,5-0,6% del PIL). La posizione più forte della Francia per le transizioni climatiche e digitali, basata sulla sua flotta di centrali nucleari e sull'ecosistema digitale, potrebbe anche mitigare meglio i costi fiscali associati, considerando che l'Italia ha uno dei tassi di dipendenza dalle importazioni di energia più elevati tra gli stati membri dell'UE, attestandosi al 75% nel 2023 rispetto al 45% della Francia.
Guardando ai possibili mutamenti dei rating, Scope sottolinea che gli elevati deficit di bilancio e l'incerto consolidamento fiscale della Francia rimangono sfide importanti. La recente sospensione della riforma pensionistica del 2023 (che innalza l'età pensionabile a 64 anni) fino al 2027 potrebbe gravare ulteriormente sulla spesa destinata alla protezione sociale (34% del PIL in Francia; 29% in Italia). La recente instabilità politica
e l'incertezza politica dopo le prossime elezioni presidenziali di aprile-maggio 2027 offuscano ulteriormente le prospettive di riduzione del deficit di bilancio al di sotto del 3% del PIL entro il 2030, un obiettivo che si stima l'Italia abbia già raggiunto quest'anno.
"Nel breve termine e in assenza di shock, le dinamiche di bilancio dell'Italia sono più favorevoli
, grazie al suo avanzo primario, trainato da un efficace risanamento fiscale, dalla stabilità politica e dalla prevista continuità politica, probabilmente dopo le elezioni politiche del dicembre 2027", viene sottolineato.
Sebbene il piano di bilancio 2026-28 preveda tagli fiscali per i redditi medi, l'avanzo primario dell'Italia aumenterà costantemente a oltre l'1,8% entro il 2030, dallo 0,5% del PIL nel 2024 in uno scenario di base, portando alla stabilizzazione del rapporto debito pubblico/PIL a un livello ancora elevato del 136%, attenuando parzialmente le preoccupazioni relative alla sostenibilità del debito. Su questa base, "la nostra previsione è che il differenziale tra il debito pubblico/PIL di Francia e Italia diminuirà gradualmente, pur rimanendo sostanziale, attestandosi in media a circa 15 punti percentuali entro il 2030", è la conclusione.