Bankitalia, debito pubblico su nuovo record di 3.131,7 miliardi a ottobre

(Teleborsa) - Torna a crescere il debito pubblico italiano
, che nel mese di ottobre ha toccato un nuovo record storico di 3.131,7 miliardi di euro
, registrando un aumento di 50,7 miliardi di euro rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dal report "Finanza pubblica: fabbisogno e debito"pubblicaot dalla Banca d'Italia.
L'incremento di ottobre riflette la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro
, il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche
(18,8 miliardi) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,1 miliardi).
Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, l'aumento del debito è da imputa re alle Amministrazioni centrali
per un totale di 50,6 miliardi di euro, mentre il debito afferente alle Amministrazioni locali
fa segnare una variazione di soli 0,2 miliardi) e quello degli Enti di previdenza
è rimasto pressoché stabile.La vita media residua
del debito si pari a a 7,8 anni
. La quota di debito detenuta dalla Banca d'Italia
ha continuato a diminuire, collocandosi al 18,8%
(dal 19,1% del mese precedente), mentre la quota detenuta dai non residenti (stranieri)
è aumentata al 33,9% a settembre
(ultimo mese per cui questo dato è disponibile)
dal 33,7% per cento del mese precedente. La quota di debito detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie)
è diminuita al 14,2%
(dal 14,4 per cento).
Sempre nel mese di ottobre le entrate tributarie contabilizzate
nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,4 miliardi, in aumento del 2,5%
(+1 miliardo) rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi dieci mesi
del 2025 le entrate tributarie sono state pari a 462,2 miliardi, in aumento del 2,1%
(+9,7 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.