Bankitalia, debito pubblico su nuovo record di 3.131,7 miliardi a ottobre

(Teleborsa) -, che nel mese di ottobre ha toccato un, registrando un aumento di 50,7 miliardi di euro rispetto al mese precedente. E' quanto emerge dal report "Finanza pubblica: fabbisogno e debito"pubblicaot dalla Banca d'Italia.L'incremento di ottobre riflette la crescita delle, il fabbisogno delle(18,8 miliardi) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,1 miliardi).Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, l'aumento del debito è da imputa re alleper un totale di 50,6 miliardi di euro, mentre il debito afferente allefa segnare una variazione di soli 0,2 miliardi) e quello degliè rimasto pressoché stabile.del debito si pari a a. La quota di debitoha continuato a diminuire, collocandosi al(dal 19,1% del mese precedente), mentre laè aumentata(ultimo mese per cui questo dato è disponibile)dal 33,7% per cento del mese precedente. La quota di debito detenuta dagli altriè diminuita(dal 14,4 per cento).Sempre nel mese di ottobre lenel bilancio dello Stato sono state pari a(+1 miliardo) rispetto allo stesso mese del 2024. Neidel 2025 le entrate tributarie sono state pari a(+9,7 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.