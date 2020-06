CIG, Conte a Sindacati: decreto per ulteriori 4 settimane. Allo studio strumento più rapido

(Teleborsa) - "L’obiettivo del Governo è garantire lanella fase di debolezza dell’attività economica". Questodel Presidente delainel corso della seconda giornata deglidell'Economia a Villa Pamphilj, a Roma."Abbiamo predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un consiglio dei ministri che si svolgerà a margine degli incontri odierni, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere da subito le ulteriori",ha detto ilche, secondo quanto si apprende, avrebbe anticipato che il Governo è al lavoro in queste ore per ile per arrivare a un meccanismoObiettivoPer questo, "abbiamo in cantiere progetto specifici: la riforma e la semplificazione degli ammortizzatori sociali, la rimodulazione in chiave di politica attiva degli strumenti di sostegno, il rinnovo della disciplina della Naspi", ha proseguito il Premier che prima di aprire i lavori, ha ringraziato la task force guidata daper il piano diun contributo importante per il confronto di questi giorni ai fini dell'elaborazione del piano di Governo".Dopo ildi Conte, è toccato aintervenire: introducendo il suo discorso, il capo della task force - che nei giorni scorsi ha alzato il velo sul piano del rilancio che ridisegnaattraverso 6 macro-settori e 6 corrispondenti obiettivi- ha a sua volte ringraziato Conte e tutti i Ministri per la "di queste settimane.Saranno glia chiudere la seconda giornata di lavoro, che, da programma, dovrebbero essere ricevuti dal Premier intorno alle 18.00.