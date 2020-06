Iervolino Entertainment, ricavi e redditività in crescita nel 1° trimestre

Iervolino Entertainment

(Teleborsa) - IL GRUPPO IERVOLINO ENTERTAINMENT PROSEGUE LA CRESCITA NEL PRIMOha chiuso il 1° trimestre con una crescita dei ricavi a 23,8 milioni di euro ed un EBIT di 5,6 milioni. Nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente i Ricavi sono stati pari a circa 3 milioni e l’EBIT a 451 mila euro.Le principali consegne di produzioni ultimate nel periodo sono relative ad episodi delle web serie Arctic Justice e Puffins. Completano il quadro del trimestre, alcune lavorazioni in corso per il film ad episodi Together Now capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali in corso in accordo con il principio contabile di riferimento.Con riferimento alle recenti restrizioni legate all’esplosione della pandemia Covid-19, le produzioni del Gruppo destinate prevalentemente a piattaforme di streaming, non ne hanno ad oggi subito particolari effetti, se non per quanto concerne la pianificazione delle riprese delle opere filmiche, Together Now e Eddie & Sunny, che sono state differite. La modalità operativa in smart-working ha compensato lo slittamento ed ha consentito all'azienda di non ricorrere alla CIG.Alla luce dei riscontri positivi sulla modalità e capacità operativa in smart-working, il piano di produzione in essere, le consegne previste ed i recenti finanziamenti ottenuti a supporto, confermano per il 2020 l’aspettativa di una importante crescita dei ricavi con la relativa coerente redditività.