MiSE, Blockchain: al via consultazione su Strategia nazionale

(Teleborsa) - Al via oggi, giovedì 18 giugno, la consultazione pubblica del documento di sintesi sullarealizzata con il contributo del gruppo di esperti selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando che al termine della consultazione, ille osservazioni provenienti dagli stakeholder e dai soggetti interessati saranno valutate dagli esperti per l’elaborazione della proposta finale della strategia.“L’obiettivo – come indicato dal Ministro- è quello di supportare e favorire la transizione digitale del sistema produttivo e di far diventare l’Italia un Paese europeo all’avanguardia nelle tecnologie emergenti”, dichiara il Sottosegretario Mirella Liuzzi. “La stesura della strategia per la- aggiunge - è un passo importante affinché questa tecnologia diventi centrale, così come per l’Intelligenza artificiale, per lo sviluppo economico e sociale del Paese, oltre a costituire il contributo italiano ad un’azione sinergica tra i paesi membri della UE”.Nel documento di sintesi in consultazione vengono approfonditesui temi connessi allo sviluppo e all’adozione di tecnologie per blockchain e registri distribuiti in modo da favorirne l’applicazione per imprese, pubblica amministrazione e cittadini.Individuati, inoltre, i principali casi d’uso e i settori di applicazione di questa tecnologia che può diventare un efficace strumento per la tutela e la valorizzazione delle filiere produttive del nostro made in Italy e per il contrasto, con maggiore efficacia, della contraffazione dei prodotti aProsegue, intanto, il percorso di elaborazione dellail cui documento finale verrà successivamente condiviso con