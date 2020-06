algoWatt, in esercizio impianto bonifica acque ei trattamento rifiuti Purify

algoWatt

(Teleborsa) -, GreenTech Solutions Company quotata sul MTA, annuncia che è, una Joint Venture tra la stessa algoWatt etitolare di impianti die di rifiuti fluidi industriali e bonifica di acque di falda in località Nera Montoro (TR) inLa messa in esercizio della piattaforma impiantistica, che ha comportato uncomplessivo pari a circa, conferma l’obiettivo di algoWatt di valorizzare le attività di gestione industriale degli impianti di recupero di risorse marginali, anche attraverso il consolidamento delle partnership con primari investitori italiani e internazionali del settore green e circular economy,L’impianto PurifyLa nuova piattaforma impiantistica, autorizzata dalla Regione Umbria, integra due diverse linee di trattamento:per una capacità complessiva di 438.000 mc/anno eper flottazione e o evaporazione, con due evaporatori sotto vuoto a tre stadi (2.500 litri/ora cadauno) per la depurazione delle acque a più alta concentrazione di inquinanti.