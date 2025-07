Italia-Slovacchia: vertice a Roma per rafforzare la cooperazione ambientale

(Teleborsa) - Si rafforza ilsul fronte dellaA Roma si è svolto un nuovo incontro operativo tra– la società di ingegneria in house del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – e il, in visita ufficiale nella Capitale.Il vertice, che ha visto la partecipazione dell’, ha rappresentato un ulteriore passo verso una collaborazione strutturata tra i due Paesi, con l’obiettivo di definire un futuro accordo istituzionale tra i Ministeri competenti.L’intesa punterà a dettagliare le attività tecniche richieste dal, in particolare nei settori della bonifica ambientale e del recupero energetico dai rifiuti. Nel corso dell’incontro, ilha ribadito l’interesse della Slovacchia anell’ambito del risanamento ambientale, con particolare attenzione alla rigenerazione di siti contaminati da rifiuti in aree specifiche del territorio slovacco.L’iniziativa si inserisce nel percorso di internazionalizzazione delle competenze di Sogesid, checome partner tecnico-istituzionale nei principali settori ambientali strategici a livello europeo.