Arera, pubblicate misure a sostegno di utenti e gestori idrici

(Teleborsa) - Misure urgenti, a sostegno deglie dei, per mitigare gli effetti del, mantenendo i servizi essenziali e gli standard diIl provvedimento contiene una serie di, necessarie a permettere la corretta applicazione delle novità introdotte. Viene differito al 17 luglio 2020 il termine per la conclusione dellafinalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019 e viene spostato al 31 luglio 2020 il termine entro il quale l'Ente di Governo dell'Ambito – o altro soggetto competente – è tenuto a trasmettere lorecante la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.Lee glispecifici saranno valutati, in via eccezionale, considerando cumulativamente il biennio 2020/2021, per favorire comunque il miglioramento dei livelli di qualità, nonché il recupero degli eventualiche - per ragioni riconducibili all’emergenza COVID-19 - non sia stato possibile realizzare.Inoltre, vengono introdottedegli oneri ammissibili, tenuto conto dei costi previsti per la gestione della fase emergenziale e modalità di recupero/compensazione degli effetti conseguenti al contenimento delle tariffe o all’erogazione di agevolazioni nei pagamenti a favore degli utenti.Infine, per ladel settore idrico, sono previste forme di anticipazione, al ricorrere di determinate condizioni, da richiedere a CSEA entro il 30 settembre 2020.“Durante illa priorità era la continuità del servizio – afferma il presidente ARERA,– oggi dobbiamo cogliere l’occasione per aumentare glidel. La notevole disponibilità di risorse europee che si intravede all’orizzonte, merita un approccio integrato ai temi ambientali, valorizzando gli investimenti in infrastrutture e ricorrendo a modalità organizzative e di monitoraggio già collaudate. Il, come abbiamo avuto modo di segnalare a Governo e Parlamento, potrebbe essere uno degli strumenti da potenziare valutando un incremento significativo delle risorse stanziate fino al 2028, che potrebbero tradursi in spesa per investimenti già a partire dal 2021”.