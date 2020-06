Coldiretti: lockdown ha tagliato la spesa alimentare di 12 miliardi

(Teleborsa) - Dall’inizio della pandemia ladegli italiani ha subito complessivamente un taglio di, risultato del crollo dei pasti fuori casa che non è stato compensato dall’aumento di quelli domestici.È quanto emerge dal bilancio dellaa quattro mesi dalla prima zona rossa d’Italia decisa in Lombardia e Veneto a partire dal 23 febbraio con il DPCM del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un crollo che – sottolinea la Coldiretti - è stato determinato dalladi bar, ristoranti e pizzerie che faticano a ripartire dopo ilcon una perdita diche non è stata bilanciata dall’aumento dinegli acquisti al dettaglio di cibi e bevande.Infatti – continua la Coldiretti – si registra un +14% degli acquisti al dettaglio di latte UHT +29% per le mozzarelle, +14% pasta, +18% riso, +18% prosciutto crudo, +16% salame, +14% frutta fresca, +21% salse e passate di pomodoro, +23% uova, nei primi cinque mesi dell’anno. Con la fine delle limitazioni agli spostamentilegato ai timori ingiustificati sugli approvvigionamenti si è progressivamente affievolito, ma è rimasta la spinta sugli acquisti domestici che segnala – sottolinea la Coldiretti – nuovedie di vita con il ridimensionamento della spesa fuori casa.